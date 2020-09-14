— Эджуке — игрок с хорошей скоростью, техническим оснащением. Для чемпионата России это футболист топ-класса. Однозначно усиление команды, — рассказал Хомуха в интервью "Советскому спорту".
22-летний Эджуке перешёл в ЦСКА из голландского "Херенвена" за 11,5 млн евро. Футболист успел провести два матча за команду, в том числе, против "Спартака" (3:1), где он отметился последним голом армейцев.
Хомуха: Эджуке для чемпионата России — футболист топ-класса
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о нападающем армейцев Чидере Эджуке.
Фото: ПФК ЦСКА
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