— Когда я 16 лет назад переехал в Россию как игрок, для меня это было успехом. Та команда была одной из лучших в своей истории. Прошло так много лет, а я до сих пор помню тот прекрасный период, мы выиграли много трофеев, в том числе Кубок УЕФА. Спустя много лет я вернулся в Россию со сборной и дошел с ней до финала чемпионата мира. Так что Россия для меня — успешная страна. Поэтому мой ответ на твой вопрос — да, — заявил Олич пресс-службе ЦСКА.
Олич также добавил, для того, чтобы ему начать тренировать, ему необходимо отучиться в Хорватии три с половиной года, чтобы тренировать самостоятельно. Он закончит обучение до чемпионата Европы, который был перенесен с лета 2020 на лето 2021 года. Олич отметил, что останется в национальной сборной до конца Евро, а дальше будет рассматривать варианты.
41-летний Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, проведя за москвичей 116 матчей, забив 44 гола и отдав 16 голевых передач.
Олич: Россия для меня — успешная страна. Готов поработать здесь тренером
Помощник тренера сборной Хорватии Ивица Олич готов ли он поработать тренером в России.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!