В матче 7-го тура РПЛ с "Арсеналом" нападающий "Зенита" забил 120 мяч в чемпионатах России. По этому показателю он занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов России и третье место среди лучших бомбардиров "Зенита".
"Быть в тройке лучших бомбардиров клуба, в котором играло множество известных нападающих, очень почетно. Аршавин, Халк, Кержаков, Казаченок, Желудков, Попович - далеко не полный список наших бомбардиров. Артем вписал свое имя в историю "Зенита" и, я думаю, что еще впишет не одним голом", - сказал Медведев.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний Дзюба в составе "Зенита" провел 6 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Зенита": Дзюба вписал свое имя в историю клуба
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал бомбардирское достижение Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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