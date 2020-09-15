Действия бывшего футболиста квалифицировали как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ.
Напомним, в августе во время любительского турнира Широков избил арбитра матча Никиту Данченкова. Футболист был недоволен тем, что судья не зафиксировал нарушение правил на нем в штрафной площади соперника. Широков подошел арбитру и стал угрожать ему, а когда Данченков показал игроку красную карточку, то ударил его в лицо.
"Р-Спорт"
Широков находится под подпиской о невыезде после избиения судьи
Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде.
Фото: Василий Пономарёв
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