Широков находится под подпиской о невыезде после избиения судьи

Фото: Василий Пономарёв

Действия бывшего футболиста квалифицировали как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 115 УК РФ.Напомним, в августе во время любительского турнира Широков избил арбитра матча Никиту Данченкова. Футболист был недоволен тем, что судья не зафиксировал нарушение правил на нем в штрафной площади соперника. Широков подошел арбитру и стал угрожать ему, а когда Данченков показал игроку красную карточку, то ударил его в лицо.