Сообщается, что переговоры клубов по трансферу бразильца находятся на продвинутой стадии, сторонам осталось лишь согласовать некоторые детали сделки. По информации источника, сумма, которую "Локомотив" заплатит за переход Соареша, составит порядка 10-12 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Тикиньо провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт бразильца с "Порту" рассчитан до лета 2021 года.
Источник: A Bola
Источник: Соареш близок к переходу в "Локомотив" за 12 млн евро
"Локомотив" близок к подписанию нападающего "Порту" Тикиньо Соареша.
Фото: ФК "Порту"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!