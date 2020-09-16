Семин заявил, что рассмотрит предложения о новой работе

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин готов рассмотреть предложения о работе в новом клубе.
Фото: © ФК "Локомотив"
Напомним, 31 мая у Семина истек контракт с "Локомотивом".

"Что дальше? Если будет предложение, значит, пойдем. Будем реагировать", - сказал Семин в эфире "Матч ТВ".

Семин ранее тренировал "Динамо Киев", "Габалу", "Мордовию" и "Анжи".

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Теги: Семин
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