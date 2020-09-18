По данным источника, Новиков будет готовить команду к игре 6-го тура с "Ахматом".
Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост после вылета из квалификации Лиги Европы. Москвичи проиграли "Локомотиву" из Тбилиси (1:2).
Однако добавляется, что "Динамо" всё равно продолжит изучение рынка специалистов на случай, если у команды не пойдут дела в чемпионате.
Источник: "СЭ".
Источник: Новиков продолжит свою работу в "Динамо"
Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков сохранит свой пост.
Фото: ФК "Динамо"
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