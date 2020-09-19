— Надеялись, что Ракицкий сможет сыграть уже сегодня. Но посоветовались с врачом и решили перестраховаться. Надеемся, со следующей недели он будет работать в общей группе, — передаёт слова наставника питерского клуба Sport24.
В текущем сезоне 31-летний Ракицкий выходил на поле в пяти матчах чемпионата России.
Сегодня "Зенит" сыграл вничью с "Уралом" (1:1). Клуб остался на первом месте, но если "Сочи" обыграет в гостях тульский "Арсенал", то именно они возглавят таблицу после восьми туров.
Семак: надеялись, что Ракицкий сможет сыграть с "Уралом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о состоянии травмированного защитника Ярослава Ракицкого.
Фото: ФК "Зенит"
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