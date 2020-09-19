"Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной ведущего "Русского лото" Михаила Борисова

Сегодня ночью в Москве ушёл из жизни известный актёр, телеведущий и преданный болельщик «Спартака» Михаил Борисов.



Выражаем искренние соболезнования семье и близким Михаила Борисовича. pic.twitter.com/bUFG5FF9tb — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 20, 2020

Борисов был госпитализирован с воспалением легких, пережил клиническую смерть, но в итоге скончался.Михаил много работал в театре, в кино, на телевидении. с 1994 по 2020 год он был ведущим и художественным руководителем еженедельной программы "Русское лото".