Николич: Манджукич? Думаю, у нас будут два-три игрока, которые усилят команду

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич ответил на вопрос о возможном переходе в московский клуб экс-форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.
Фото: Sky Sport Italia
Ранее СМИ сообщали, что стороны уже согласовали условия контракта. Так, якобы Манджукич подпишет контракт до 2022 года, по которому он будет получать 4,5 млн евро за сезон.

"Слухи о трансфере Манджукича? Если можно усилить команду — это хорошо. Я думаю, что у нас будут 2-3 игрока, которые усилят команду. Сейчас мы имеем то, что имеем", - цитирует Николича Sport24.

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Теги: Николич Локомотив Манджукич
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