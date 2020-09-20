Ранее СМИ сообщали, что стороны уже согласовали условия контракта. Так, якобы Манджукич подпишет контракт до 2022 года, по которому он будет получать 4,5 млн евро за сезон.
"Слухи о трансфере Манджукича? Если можно усилить команду — это хорошо. Я думаю, что у нас будут 2-3 игрока, которые усилят команду. Сейчас мы имеем то, что имеем", - цитирует Николича Sport24.
Николич: Манджукич? Думаю, у нас будут два-три игрока, которые усилят команду
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич ответил на вопрос о возможном переходе в московский клуб экс-форварда "Ювентуса" Марио Манджукича.
Фото: Sky Sport Italia
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