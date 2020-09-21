Ранее пресс-служба волгоградцев сообщила, что организаторы отменили матч "Ротора" группового этапа Кубка России с "Динамо" из Ставрополя. Встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в команде.
По словам Рекечинского, велика вероятность, что "Ротор" сможет 27 сентября провести матч РПЛ с "Рубином".
"Матч в Кубке России отменён, потому что команда находится на самоизоляции две недели. У нас уже есть группа выздоровевших игроков. Если всё будет продолжаться в таком же ключе, то матч с "Рубином" состоится с высокой долей вероятности", - цитирует гендиректора Sport24.
Гендиректор "Ротора" считает, что матч РПЛ с "Рубином" состоится
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский рассказал о ситуации с проведением матчей команды.
Фото: ФК "Ротор"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!