- В какой-то степени, может, "Спартаку" и повезло, но я бы не стал говорить, что команда выиграла незаслуженно, все было по делу. "Спартак" уверенно и надежно сыграл в обороне, хорошо сыграл Максименко. Кутепов также сыграл неплохой матч после такого большого отсутствия, - сказал Бушманов в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" одержал в Казани победу со счетом 2:0 при полном статистическом преимуществе хозяев: 23:6 по ударам по воротам, 7:1 по ударам в створ, соотношение xG составило 1,69:0,31 в пользу "Рубина". Эта победа позволила красно-белым обойти "Сочи", подняться на второе место в турнирной таблице и догнать по очкам "Зенит". "Рубин" после поражения с 11 очками занимает промежуточное восьмое место.
Бушманов: может, "Спартаку" и повезло в матче с "Рубином", но все было по делу
Бывший тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов поделился мнением о победе красно-белых в матче 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!