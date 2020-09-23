Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев после проигранного московскому "Динамо" матча 8 тура РПЛ (1:0 в пользу бело-голубых) выдал всколыхнувший медиапространство спич, в саркастической форме едко пройдясь как по своей команде, так и по сопернику. Своих подопечных он назвал "маленькой командочкой, которая не умеет терпеть и добиваться результата", динамовцы же в его речи были представлены как "великолепный клуб, играющий в еврокубках, с огромным потенциалом" - но с намеком на нередко присутствующие в их победах пенальти и удаления.
Гендиректор "Динамо" Юрий Белкин отреагировал на эти слова. Он заявил, что Талалаев прежде всего обидел свой собственный клуб, назвав его маленьким и зачем-то попытавшись некорректно съязвить в адрес "Динамо", и сам он не берется судить о причинах такого заявления.
"Мы не станем вступать в словесную перепалку, это не наш уровень общения", - цитирует слова Белкина championat.com.
Гендиректор "Динамо" Белкин: Талалаев попытался некорректно съязвить в наш адрес. Мы не станем вступать в словесную перепалку
Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин высказался по поводу заявления главного тренера "Ахмата".
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!