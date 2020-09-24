— Никто не ожидал такого результата. Всё-таки "Маккаби" не такой серьёзный соперник, казалось бы. Наверное, дело даже не в удалении, "Ростов" ведь ещё до него проигрывал. Не думаю, что Карпин доволен результатом и качеством игры, — рассказал Колыванов в интервью "Чемпионату".
Колыванов считает, что и сами ростовчане сейчас находятся в шоке, ведь игра проходила по их сценарию, они смогли забить быстрый гол, но он им не сыграл на руку. Колыванов добавил, что "Динамо" и "Ростов" — неожиданные потери для России в еврокубках.
Напомним, "Ростов" проиграл "Маккаби" (1:2) и вылетел из квалификации Лиги Европы.
Колыванов: дело даже не в удалении, "Ростов" ведь ещё до него проигрывал
Тренер Игорь Колыванов прокомментировал вылет "Ростова" из Лиги Европы.
Фото: ФК "Уфа"
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