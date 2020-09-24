— У клуба хорошая репутация на европейском рынке. Он постоянно выступает в Лиге чемпионов, борется за трофеи в России, располагает сильным подбором игроков, в котором есть тот же Малком из "Барселоны". При этом команда никак не может преодолеть групповой этап главного клубного соревнования. Пора выходить на новый уровень, попадать в плей-офф, — рассказал функционер в интервью "СЭ".
Штоффельхаус добавил, что он следил за Дракслером с ранних лет и видел талант немца, у которого была хорошая скорость и удар.
На месте "Зенита" Штоффельхаус ухватился бы за возможность подписать Дракслера, так как у футболиста "золотой возраст" для футбола — 27 лет, плюс он выигрывал чемпионат мира и Кубок Конференций, побеждал в национальных чемпионатах, доходил до финала Лиги чемпионов. Дракслер — игрок высочайшего класса, который станет для РПЛ и питерского клуба большой удачей.
Напомним, ранее сообщалось, что услуги 27-летнего полузащитника были предложены "Краснодару" и "Зениту".
Штоффельхаус считает, что Дракслер может согласиться на переход в "Зенит"
Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельхаус считает, что полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может перейти в "Зенит".
Фото: Getty Images
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