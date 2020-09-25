Экс-игрок ЦСКА Цауня: очень нравится Влашич, топ-уровень! И Костя Кучаев большой молодец

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня высказал мнение об игроках нынешнего состава клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Латвийский футболист Александр Цауня, в период с 2011 по 2016 год выступавший за московских армейцев, рассказал о своем отношении к игрокам текущего состава ЦСКА. Красно-синие в прошлом чемпионате заняли четвертое место, а в текущем с 16 очками находятся на третьей позиции, на 1 балл отставая от лидеров "Зенита" и "Спартака" и на столько же опережая "Сочи".

Цауня сообщил, что продолжает следить за ПФК ЦСКА.

- Смотрю много матчей, в том числе и последнее дерби со "Спартаком". Очень нравится Влашич, всегда приятно последить за ним, топ-уровень! И Костя Кучаев большой молодец, уже четыре гола забил, хороший прогресс у парня, - передает слова Александра Цауни пресс-служба ЦСКА.

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Теги: ЦСКА Цауня Влашич Кучаев
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