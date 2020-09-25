Грушевский: разговоры о привилегированности Дзюбы в отношении футбольных правил - чушь собачья!

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал работу системы ВАР в российской Премьер-Лиге.
Фото: sportsdaily.ru
- В 8-м туре состоялся матч "Урал" - "Зенит" (1:1), где был ошибочно засчитан гол Дзюбы, что позже было признанно официально, - начал Грушевский. - Для начала я бы хотел высказаться и в защиту Дзюбы, и в защиту "Зенита", и в защиту судей. Я считаю, что это пограничный эпизод, и разговоры о привилегированности питерцев и Дзюбы в отношении футбольных правил - это чушь собачья! Я сам, например, сначала сказал одно по этому эпизоду, потом поменял мнение, посмотрев повтор с другого ракурса. Поэтому обвинять Карасёва или линейного, который вообще изначально увидел правильный офсайд - это ошибка. Конечно, гол этот был забит с нарушением, но я бы не стал обвинять в этом лигу и арбитров встречи.

У меня возникают вопросы к ВАР. Сидевший за этой системой в данном матче Матюнин подставил всю судейскую бригаду, выставив её в крайне некрасивом свете. Но я вспоминаю лекцию профессора Кашшаи, который после полутора неверных решений в матче "Спартак" - "Сочи" (2:2) против хозяев поля заявил, что ВАР должен исправлять лишь очевидные ошибки судей. И вот пусть Кашшаи ответит на вопрос: какую очевидную ошибку линейного арбитра в матче "Урал" - "Зенит" исправляла система ВАР? Каким образом здесь была обнаружена очевидная ошибка?

Неверно нарисованная офсайдная линия - это отдельный вопрос. Но в принятом решении линейным арбитром не было никакой очевидной ошибки! Вопрос: с какого перепуга ВАР вообще вмешался в это принятое решение? Здесь не было очевидной ошибки, а как выяснилось позже - ошибки не было вообще. Ну это ладно. Очевидной-то не было! Так почему ВАР вмешался? Если кто-нибудь мне это объяснит, то тогда я пойму, что в ВАР ничего не понимаю. Потому что так получается существенное противоречие, с учётом относительно недавнего заявления самого Кашшаи.

А говоря о разговоров про частые ошибки судей в пользу "Зенита"... если мне не изменяет память, по статистике ошибок "за" и "против" питерцев в прошлом сезоне, выяснилось, что "Зенит" не является главным бенефициаром ошибок арбитров. Конечно, у болельщиков есть ощущение некой благожелательности судей в отношении "сине-бело-голубых", но это ровно то же ощущение, которое многие испытывают смотря на матчи топ-грандов европейского футбола, будь-то "Бавария", "Барселона", "Реал Мадрид"... т.е. ощущение, что судьи чаще ошибаются в пользу более статусных команд.

"Зенит" в России не просто статусный клуб, но и обладающей такой мощной подушкой безопасности, как "Газпром". Следовательно, обладающий поддержкой некоторых заметных СМИ, связанных с "Газпром". Но последний пункт нивелируется большим количеством журналистов, болеющих за "Спартак". И ошибки в пользу "Зенита" ими рассматриваются под специальным ракурсом.

Я не вижу тотальной проблемы в вопросе льгот для "Зенита" от судей. Малые клубы, не претендующие на высокие места, обижаются чаще топ-клубов, и это обычная история в командных видах спорта. Я не знаю судей, любящих помогать "Химкам", "Ротору" или "Тамбову". И я не знаю судей, любящих совершать ошибки против "Зенита", таких в нашем футболе нет. Но считать, что весь футбольный корпус прислуживает клубу из Санкт-Петербурга - я так не считаю.

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Теги: Грушевский Зенит Урал Дзюба
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