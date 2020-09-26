Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна уничтожили "Уфу". Следующий в очереди - "Спартак"

"Уфа" исторически не самый сложный соперник для "Зенита", но в последнее время в матчах с ней "питерцы" теряли очки. Евсеев, собственно говоря, ни разу не проигрывал клубу из Санкт-Петербурга. Так что сегодня в известной степени случилось историческое событие. Задумки Вадима Валентиновича, подготовленные для встречи с чемпионом, не принесли успех. Хотя поначалу схема 5-4-1 с максимальным акцентом на оборону работала неплохо.
До своей первой голевой атаки "Зенит" практически не имел моментов. За 20 с небольшим минут "уфимцы" сплоховали лишь дважды - когда упустили Караваева и дали ему пробить, а также когда Сухов проиграл борьбу в штрафной Дзюбе, после чего Артем нанес удар рядом со штангой. И еще однажды Азмуну было позволено выйти на ударную позицию, но иранец был слишком не точен.
У "Зенита" вернулся в состав Ракицкий, который сразу же дал понять, что он соскучился по футболу. Украинский защитник не стеснялся брать на себя игру, искать варианты для обостряющей передачи и идти вперед. Другое дело, что партнеры из группы атаки не особо качественно открывались, и Ракицкому зачастую просто некому было пасовать. Разве что назад на Кержакова.
Забитые в первом тайме голы, пожалуй, не вытекали из логики игры, но на помощь "питерцам" пришли ошибки игроков "Уфы". В первом голевом эпизоде защитники гостей действовали персонально по своим оппонентам. И это привело к тому, что Сухов побежал к Ерохину, бросив при этом Азмуна. Оставшись в полном одиночестве, иранец нанес мощный удар под перекладину и вывел свою команду вперед.
Отметим, что отвлекший внимание защитника Ерохин впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе. А Сухов не лучшим образом действовал не только в этом моменте, но и в целом по первому тайму. Да, его замена, судя по всему, связана с повреждением, но и по игре он был первым кандидатом для перестановки.
Второй же мяч "Уфа" пропустила с пенальти, который был назначен после подсказки ВАР. Главный арбитр матча Алексей Сухой уверенно зафиксировал очевидный удар Неделчару локтем в голову Азмуна и вынес нарушителю желтую карточку, но в динамике не разглядел, что фол был в штрафной площади. На стоп-кадре четко видно, что видеоассистенты Иванов и Еремин абсолютно по делу скорректировали решение своего коллеги. "Уфа" может предъявлять претензии только своему защитнику, который абсолютно безрассудно распустил руки в ситуации, когда нападающий убегал к углу поля и не представлял никакой угрозы.
Беленов, конечно, славится высоким процентом отраженных пенальти, но переиграть в этой дуэли Дзюбу невероятно сложно. Сразу и не вспомнить, когда вообще Артем последний раз не реализовывал 11-метровый. "Зенит" получил комфортное преимущество. "Уфа" никак не могла предъявить ему в ответ хоть какую-то контригру. По факту команда Евсеева впервые создала что-то интересное в атаке лишь на последней минуте первого тайма. Да и то благодаря не самым надежным действиям Ракицкого и Оздоева у своей штрафной. Да и то не сумев даже пробить в створ - Йокич из выгодной позиции запулил выше ворот.
После перерыва "Уфа" стала действовать поострее. Корректировки от Вадима Евсеева привели к тому, что Бизяк наконец-то начал получать возможности для ударов, а мы вспомнили, зачем "Зениту" нужен Кержаков. Впрочем, смещение акцента гостей в сторону нападения дало больше свободы атакующим игрокам хозяев. И на исходе часа игры Ерохин и Дзюба сделали все, чтобы Азмун оформил дубль. Иранца, к слову, серьезно критиковали в последнее время, но сегодня двумя забитыми мячами и заработанным пенальти он дал лучший ответ на предъявленные претензии.
Позднее "Зенит" усилиями оформившего хет-трик Дзюбы и вышедшего на замену Сутормина довел счет до 6:0. Можно это привязать к стартующим завтра осенней серии игр "Что? Где? Когда?" или теннисному "Ролан Гаррос", но, думается, лучше уделить внимание другим, более серьезным итогам встречи с "Уфой". Особенно с учетом того, что впереди у "Зенита" матч со "Спартаком". Разгромная победа над командой Евсеева принесла не только положительные эмоции, но и определенную головную боль для тренерского штаба. Ведь сразу три основных игрока - Ловрен, Малком и Азмун - были заменены из-за разного рода повреждений.
Прямо сейчас сложно сказать, насколько серьезны травмы, полученные игроками "Зенита", и насколько вероятно их участие в принципиальной встрече в следующие выходные. Вполне возможно, что все успеют восстановиться. Но если этого не произойдет, то действующий чемпион страны останется без лидера обороны и без двух важнейших футболистов из группы атаки. И это, безусловно, не добавит ему шансов на победу над находящимся в хорошей форме "Спартаком".
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит", скриншот из трансляции Матч Премьер
Хет-трик Дзюбы и дубль Азмуна уничтожили "Уфу". Следующий в очереди - "Спартак"
"Зенит" разгромил команду Евсеева и сравнялся по набранным очкам с командой Тедеско. В следующем туре - битва за чистое первое место.
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