"Игра достаточно равная была. Это был матч, в котором первый гол был очень важен. Моменты, конечно, были, но не так много, поэтому первый гол и помог "Локомотиву" выиграть.
Момент с Васиным? Не готов обсуждать. Это, конечно, не очень профессионально. Всякое бывает, переволновался, может быть", - передает слова Кириченко Sport24.
Напомним, что защитник ЦСКА Виктор Васин должен был выйти на замену в матче с "Локомотивом", но остался на скамейке запасных, поскольку забыл в раздевалке щитки.
Напомним, что Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. За это время защитника дважды отдавали в аренду - в "Мордовию" и "Уфу". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Васин принял участие в 2-х матчах, проводя в среднем на поле 67 минут.
Кириченко: забытые щитки Васина? Это, конечно, не очень профессионально. Может, переволновался
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о поражении "армейцев" в матче 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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