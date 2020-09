View this post on Instagram

Александр Смирнов проведет сезон в «Оренбурге» ???? Между «Ростовом» и «Оренбургом» достигнуто соглашение по аренде флангового футболиста до конца текущего сезона. ???? Александр успел дебютировать за «Ростов» в матче Тинькофф РПЛ. ???? Желаем Саше успешной игры!