Бразильцы хотят договориться с красно-белыми о продлении 24-летнего нападающего не до конца текущего года, как предполагает нынешнее соглашение, а до 24 февраля 2021 года. Позиция "Фламенго" обусловлена тем, что из-за коронавируса сезон в Бразилии завершится не в декабре, а на три месяца позже.
Однако такой вариант не устраивает "Спартак", который в таком случае не успеет дозаявить игрока на весеннюю часть чемпионата. Возможно, что в процессе переговоров клубы найдут решение.
Источник: espn.com.br
"Фламенго" не может договориться со "Спартаком" о продлении аренды Педро Роши
У бразильского "Фламенго" возникли разногласия со "Спартаком" в вопросе о продлении аренды форварда Педро Роши.
Фото: ФК "Спартак"
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