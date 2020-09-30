Джикия попал в топ-3 самых быстрых защитников FIFA 21

Создатели футбольного симулятора FIFA высоко оценили скоростные данные защитника " Спартака " Георгия Джикии.

Фото: ФК "Спартак"

В новой части игры, у 26-летнего футболиста характеристика "Pace" равна 82. Выше только у Лукаса Клостерманна из "РБ Лейпцига" и Ике Опары из "Миннесоты" (по 84).



26-летний Джикия в текущем сезоне провёл девять матчей в чемпионате России и забил гол.