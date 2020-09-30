Ранее Семак пожаловался на портал, который разместил фейковую переписку его жены Анны с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем. Это была пародия на переписку хоккеистки Алины Загитовой с Яной Рудковской, которая предлагала спортсменке работать вместе с её мужем Евгением Плющенко.
— Мне представляется, что такая реакция на простейшую шутку говорит о том, что Сергей Богданович не в духе или нервничает.
Это ж не просто реакция. Это целый текст надо в инстаграме написать, пока пишешь - десять раз остынуть успеешь. По себе знаю, — написал Уткин в своём телеграме.
Уткин — о реакции Семака: представляется, что он не в духе или нервничает
Футбольный блогер Василий Уткин прокомментировал недавнюю реакцию наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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