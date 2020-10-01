Cегодня "Химки" объявили об прекращении аренды 22-летнего футболиста, после которой тот вернулся в "Спартак". Однако возвращение не должно быть долгим.
Уже сегодня, 1 октября, "Спартак" должен объявить об аренде Ломовицкого в тульский "Арсенал" до конца сезона, где он уже играл в прошлой кампании.
Источник: "СЭ".
Аренду Ломовицкого в тульский "Арсенал" должны завершить сегодня
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий текущий сезон завершит в составе тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Спартак"
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