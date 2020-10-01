Как сообщает источник, общая сумма трансфера составит 7,5 млн евро и будет выплачена тремя платежами. При этом итальянцы пообещали, что первый из трех платежей будет больше, чем они предлагали изначально, примерно на 1 млн евро. Также "Ростов" получит порядка 15% в случае дальнейшей перепродажи игрока.
Напомним, что вчера, 1 октября, "Ростов" объявил о переходе Шомуродова в "Дженоа". Нападающий уже прибыл в Италию, где сегодня, 2 октября, пройдет медосмотр, после чего подпишет с новым клубом 4-летний контракт. Зарплата игрока составит около 600-700 тыс. евро за сезон.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге 25-летний нападающий провел 8 матчей, но результативными действиями не отметился. Всего за "Ростов" Шомуродов отличился 16-ю забитыми мячами в РПЛ.
Источник: Sport24
Источник: "Дженоа" пришлось улучшить предложение по Шомуродову. Сумма трансфера составит 7,5 млн евро
"Дженоа" улучшил изначальное предложение "Ростову" по трансферу нападающего Элдора Шомуродова.
Фото: ФК "Дженоа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!