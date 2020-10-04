По данным источника, сегодня, 4 октября, португалец пройдёт медобследование в парижском клубе и заключит контракт. Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему хавбеку со стороны "Севильи" и "Валенсии". Также за ситуацией наблюдал петербургский "Зенит".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоау Мариу принял участие в 18 матчах, в которых забил 1 гол и отметился 5 результативными передачами.
Источник: L'equipe
Экс-полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу продолжит карьеру в "ПСЖ"
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, ранее выступавший за "Локомотив", перейдет в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
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