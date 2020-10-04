"Смолов получил микроповреждение на тренировке. И наш капитан ушел сегодня с поля на 30-й минуте, после чего многое поменялось в нашей игре. Надеюсь, у обоих ничего страшного, в скором времени оба смогут нам помочь", - сказал Николич.
Сегодня "Локомотив" в матче 10-го тура РПЛ победил "Химки" со счетом 2:1. Команда Николича занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
В следующем матче "Локомотив" сыграет на своем поле с "Уфой". Поединок состоится 17 октября.
Источник: "СЭ"
Николич: травмы Смолова и Чорлуки? Надеюсь, у обоих ничего страшного
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал о травмах Федора Смолова и Ведрана Чорлуки.
Фото: ФК "Локомотив"
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