"В психологическом плане очень здорово, что "Спартак" высоко идет в турнирной таблице. Но это только начало, концентрация у нас высокая. Будем стараться каждый раз приезжать в сборную в качестве лидеров чемпионата", - рассказал Бакаев в интервью пресс-службе национальной команды.
"Спартак" после 10-и туров имеет в своем активе 21 очко и делит с "Зенитом" первое место в РПЛ.
Источник: Официальный канал сборной России в YouTube
Бакаев: в психологическом плане очень помогает, что "Спартак" высоко идет в турнирной таблице
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, получивший вызов на октябрьские матчи сборной России, рассказал, как лидерство в чемпионате помогает работать в национальной команде.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!