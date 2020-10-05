Бакаев: в психологическом плане очень помогает, что "Спартак" высоко идет в турнирной таблице

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, получивший вызов на октябрьские матчи сборной России, рассказал, как лидерство в чемпионате помогает работать в национальной команде.
Фото: ФК "Спартак"
"В психологическом плане очень здорово, что "Спартак" высоко идет в турнирной таблице. Но это только начало, концентрация у нас высокая. Будем стараться каждый раз приезжать в сборную в качестве лидеров чемпионата", - рассказал Бакаев в интервью пресс-службе национальной команды.

"Спартак" после 10-и туров имеет в своем активе 21 очко и делит с "Зенитом" первое место в РПЛ.

Источник: Официальный канал сборной России в YouTube

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Теги: Бакаев Спартак Сборная России
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