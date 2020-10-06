Как сообщает источник, "красно-белые" готовы предложить 24-летнему футболисту контракт на 4 года с зарплатой 1,2 млн евро в год.
"Спартак" предложил "Метцу" 4 млн евро и 700 тыс. бонусами. В "Метце" ответили, что готовы закрыть сделку, если "Спартак" предложит 5 млн евро", - цитирует источник "Чемпионат".
Ранее агент Сентонса заявил, что его клиент стоит не менее 15 млн евро и что у "красно-белых" таких денег нет.
В минувшем сезоне чемпионата Франции защитник принял участие в 28 матчах, в которых отметился 3 результативными передачами.
"Метц" готов продать Сентонса в "Спартак" за 5 млн евро
"Метц" готов продать защитника Фабьена Сентонса в московский "Спартак" за 5 млн евро.
Фото: ФК "Метц"
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