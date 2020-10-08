"Уже есть один неплохой вариант. Нет, это не московский клуб. Не буду ничего говорить. Чтобы не сглазить", - сказал Маньяков.
Вчера Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы". В текущем сезоне РПЛ уфимская команда занимает 15-е место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings.ru
Агент: у Евсеева уже есть один неплохой вариант
Агент Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры Вадима Евсеева.
Фото: ФК "Уфа"
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