Нападающий "Уфы" Бизяк впервые вызван в сборную Словении

View this post on Instagram
Ловро Бизяк получил дебютныи? вызов в сборную Словении! ?? Сегодня @lovrobizjak отправился в расположение команды, которои? предстоит две игры Лиги Нации? УЕФА – 11 октября против сборнои? Косово и 14 октября против сборнои? Молдовы Желаем Ловро успешных игр и дебютировать за национальную команду!
26-летний футболист впервые попал в заявку сборной. Он может помочь Словении в матчах Лиги Наций с Косово и Молдовой.
Бизяк выступает за "Уфу" с 2018 года. В текущем сезоне форвард сыграл в семи матчах чемпионата России, забил гол и отдал голевую передачу.