Нападающий "Уфы" Бизяк впервые вызван в сборную Словении

Ловро Бизяк получил дебютныи? вызов в сборную Словении! ?? Сегодня @lovrobizjak отправился в расположение команды, которои? предстоит две игры Лиги Нации? УЕФА – 11 октября против сборнои? Косово и 14 октября против сборнои? Молдовы Желаем Ловро успешных игр и дебютировать за национальную команду!