Нападающий "Уфы" Бизяк впервые вызван в сборную Словении

Нападающий "Уфы" Ловро Бизяк вызван в национальную сборную Словении.

26-летний футболист впервые попал в заявку сборной. Он может помочь Словении в матчах Лиги Наций с Косово и Молдовой.Бизяк выступает за "Уфу" с 2018 года. В текущем сезоне форвард сыграл в семи матчах чемпионата России, забил гол и отдал голевую передачу.