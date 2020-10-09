— Пока я не могу назвать имя нового тренера "Динамо". Переговоры еще идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы все объявим, — рассказал Бувач в интервью Sport24.
Бувач отметил, что в клубе рассматривают несколько кандидатов, в том числе, одного русского специалиста. Он отметил, что у московской команды нет цели выбрать иностранца, а им нужен тренер с хорошими качествами.
Напомним, предыдущий тренер "Динамо" Кирилл Новиков ушёл со своего поста после поражения от "Химок" (0:1) в 9-м туре РПЛ.
Бувач подтвердил, что переговоры с новым наставником "Динамо" в завершающей стадии
Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач рассказал о ходе переговоров с новым наставником команды.
Фото: ФК "Ливерпуль"
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