Стал известен срок контракта Мозеса со "Спартаком"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес близок к подписанию контракта с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Интер"
По данным источника, нигериец в ближайшее время пройдет медосмотр и завтра, 10 октября, подпишет с "красно-белыми" контракт, рассчитанный на три года.

Минувший сезон 29-летний крайний полузащитник провел на правах аренды в "Интере". За 12 игр в сезоне-2019/2020 чемпионата Италии Мозес отдал 5 результативных передач.

Источник: "твиттер" журналиста Николо Скира

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Теги: Челси Спартак Мозес
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