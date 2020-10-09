Стал известен срок контракта Мозеса со "Спартаком"

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес близок к подписанию контракта с московским " Спартаком ".

Фото: ФК "Интер"

По данным источника, нигериец в ближайшее время пройдет медосмотр и завтра, 10 октября, подпишет с "красно-белыми" контракт, рассчитанный на три года.



Минувший сезон 29-летний крайний полузащитник провел на правах аренды в "Интере". За 12 игр в сезоне-2019/2020 чемпионата Италии Мозес отдал 5 результативных передач.



Источник: "твиттер" журналиста Николо Скира