Хавбек может выйти на поле в матче 12-го тура РПЛ с "Краснодаром". Встреча намечена на 24 октября. Начало - в 19:00 мск.
Сообщалось, что 29-летний хавбек прошел успешно медосмотр перед переходом в "Спартак". Ожидается, что контракт с московским клубом будет подписан в среду, 14 октября. Ранее стало известно, что "Спартак" оформит с Мозесом полноценную сделку, которая будет рассчитана на три года.
Источник: Metaratings
Виктор Мозес может дебютировать за "Спартак" в матче с "Краснодаром"
Полузащитник "Челси" Виктор Мозес, который в ближайшее время перейдет в "Спартак", может дебютировать уже через две недели.
Фото: Global Look Press
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