"По трансферам еще посмотрим. Состав практически укомплектован. Может быть, в последние дни трансферного окна еще что-то произойдет. У нас нету конкретных позиций, которые хотели бы укрепить, будем смотреть по ситуации", - сказал Рубашко.
В текущем сезоне РПЛ "Сочи" занимает четвертое место, набрав 19 очков.
В следующем матче "Сочи" сыграет на выезде с "Зенитом". Поединок состоится 17 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Сочи": у нас нету конкретных позиций, которые хотели бы укрепить
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко поделился информацией о работе на трансферном рынке.
Фото: ФК "Сочи"
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