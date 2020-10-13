Виталий Мутко раскритиковал позднее начало матчей сборной России в Лиге наций

Бывший президент РФС Виталий Мутко выразил возмущение поздним началом матчей сборной России в Лиге наций, а также пожелал удачи команде в матче 4-го тура с Венгрией.
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
- Во-первых, у меня вопрос, почему мы так поздно играем все время? Мне это совершенно непонятно. Есть же две временные сетки, мы в поздней. Не знаю, в чем там причина.

Желаю удачи нашей сборной в матче с Венгрией. Нам необходимо решать задачу. Просто нужно сыграть, как в первом тайме с турками, и все будет нормально, - цитирует Мутко "СЭ".

Матч Россия - Венгрия состоится 14 октября. Начало - в 21:45 мск. Команда главного тренера венгров Марко Росси занимает второе место в группе 3 Лиги В, имея в своем активе 6 очков. В активе России 7 очков и первое место в группе.

Напомним, что в прошлом туре Лиги наций сборная России на своем поле сыграла вничью 1:1 с командой Турции.

Нынешний генеральный директор АО "Дом.рф" Виталий Мутко был президентом РФС с 2005 по 2009 год, а также с 2015 по 2017. Занимал также должность министра спорта страны.

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Теги: Мутко Сборная России Сборная Венгрии Лига Наций
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