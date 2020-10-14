— Это самый лучший ответ всем сплетникам. Они никогда не были в футбольной раздевалке и не знают, как эта жизнь устроена. Я думаю, эта шутка очень удачная. Ирония и самоирония — две важные составляющие сильного характера, — рассказал Медведев в интервью "СЭ".
"Зенит" опубликовал ролик к Лиге чемпионов, где Дзюба упоминает историю с кошельком.
История с кошельком и 32-летним Дзюбой произошла во время игры футболиста в "Спартаке". Сообщалось, что игрок украл у своего одноклубника Владимира Быстрова 15 тысяч рублей, а после был отправлен за это в "Томь".
"Лучший ответ всем сплетникам". Медведев — о ролике, где Дзюба вспомнил историю с кошельком
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ролик команды к Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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