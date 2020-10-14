Как сообщает источник, подмосковный клуб выкупит контракт футболиста за 50 млн рублей (548 тысяч евро).
24-летний Зиньковский выступает за "Крылья Советов" с января 2019 года. В текущем сезоне россиянин провёл 15 матчей в ФНЛ, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.
После десяти туров "Химки" идут на 14 месте чемпионата России с шестью очками.
"Крылья Советов" занимают третье место в ФНЛ с 32 очками после 15 туров.
Источник: "СЭ".
Источник: "Химки" выкупят Зиньковского за 50 млн рублей
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский станет игроком "Химок".
Фото: ФК "Крылья Совеветов"
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