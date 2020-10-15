- Приятно будет сыграть в Лиге Европы. У нас большая конкуренция, как в еврокубке, так и в РПЛ. Нам нужно сохранять динамику, потому что предстоит сыграть большое количество матчей.
Надеюсь, мы сможем зайти как можно дальше в Лиге Европы и, если это возможно, выиграть турнир, - цитирует Эджуке Goal.
22-летний нападающий пополнил состав ЦСКА в летнее трансферное окно, перейдя из "Херенвена" за 11,5 миллиона евро. В текущем сезоне нигериец провел за "армейцев" в РПЛ 5 матчей, в которых забил 1 гол.
ЦСКА располагается на 3-м месте турнирной таблицы в чемпионате России, имея в активе 19 очков по итогам 10-ти туров.
Благодаря четвертому месту минувшего сезона РПЛ ЦСКА попал в групповой этап Лиги Европы. 22 октября красно-синие проведут первый матч с "Вольфсбергом".
Эджуке: надеюсь, ЦСКА сможет пройти как можно дальше в Лиге Европы и выиграть турнир
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением о предстоящей борьбе в Лиге Европы и РПЛ.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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