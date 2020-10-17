По сообщениям, у Бакаева выявлен ротавирус, его уже изолировали от команды.
27-летний Жиго получил мышечное повреждение и также не сможет сыграть в сегодняшнем матче. Ознакомиться с составами команд на игру можно здесь.
Источник: "СЭ".
Известна причина, из-за чего Бакаев и Жиго не сыграют с "Химками"
Полузащитник Зелимхан Бакаев и защитник Самюэль Жиго пропускают матч "Спартака" против "Химок".
Фото: ФК "Спартак"
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