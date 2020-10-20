29-летний игрок продолжает восстановительные процедуры по индивидуальной программе. Таким образом, он пропустит поединок против "Вольфсберга", который состоится 22 октября в Австрии.
Ожидается, что Щенников вернется к тренировкам в общей группе ЦСКА к концу этой недели.
В текущем сезоне РПЛ Щенников в составе "армейцев" провел 9 матчей.
Источник: Sport24
Щенников пропустит игру с "Вольфсбергом"
Защитник ЦСКА Георгий Щенников не поможет команде в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с "Вольфсбергом".
Фото: ПФК ЦСКА
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