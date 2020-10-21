Ранее сообщалось, что с 13-го тура все встречи в столице будут проводиться за закрытыми дверями. Запрет на посещение игр связан с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.
"Пока никаких бумаг о закрытии трибун в Москве с 13-го тура нам не приходило", - цитирует Бабаева "ЦВПБП-Медиа".
Гендиректор ЦСКА отреагировал на слухи о проведении матчей РПЛ в Москве без зрителей
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей.
Фото: ТАСС
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