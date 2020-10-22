Мижигурскис заявил, что Тедеско дал чётко понять Рассказову, что тот больше не будет играть в "Спартаке". После этого немец рассказал, что прощает агента. Сам Мижигурскис добавил, что его поражают такие слова.
— В принципе, так и было: с контрактом у меня проблемы и играть не буду. Но потом я узнал, что проблем с контрактом не было и истинную причину не узнал.
Он сказал, что ты можешь уйти в любой момент. Но я никуда не собирался. Возможно, я не подходил под систему.
В обиде ли я на Тедеско? Нет. Это часть футбола, я всего лишь игрок, — цитирует Рассказова РБ-Спорт.
Тульский "Арсенал" арендовал Рассказова на год. 22-летний футболист провёл за новую команду два матча, не отметившись голевыми действиями.
"Спартак" на правый фланг арендовал у лондонского "Челси" латераля Виктора Мозеса. До этого позицию правого защитника закрывал Роман Зобнин — полузащитник.
"В принципе, всё так и было". Рассказов — о словах агента про Тедеско
Защитник тульского "Арсенала" Николай Рассказов прокомментировал слова своего агента Валерюса Мижигурскиса о наставнике "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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