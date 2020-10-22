— Всё идёт в штатном режиме. Наконец-то мы собрались в полном составе после матчей сборных. Надеюсь, что теперь у нас не будет никаких кадровых потерь и мы подойдём к игре с "Зенитом" во всеоружии.
Да, у нас есть потери дисквалифицированных, очень важных для нас футболистов, но постараемся остальных поставить в строй, — рассказал Слуцкий в интервью пресс-службе клуба.
Матч "Зенит" — "Рубин" состоится 24 октября и начнётся в 16:30 по мск.
Питерцы — лидеры чемпионата наравне со "Спартаком" после 11 туров. Команды набрали по 24 очка, но питерцы выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.
"Рубин" с 15 очками занимает девятую строчку.
Слуцкий: надеюсь, подойдём к игре с "Зенитом" во всеоружии
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к игре с "Зенитом" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
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