"После того как прошел просмотр, "Беневенто" должен был дождаться, пока мне исполнится 18 лет. Но случилась пандемия.
Мы оставались в контакте с менеджментом "Беневенто", но нам стали говорить, что придётся дождаться рестарта, а далее — окончания сезона. Дело в том, что, если в Италии мне сказали бы "нет", я остался бы в Узбекистане. Не хотел рисковать будущим, поэтому выбрал "Локомотив", - цитирует Жалолиддинова "Матч ТВ".
Напомним, что 18-летний полузащитник перешел в "Локомотив" из узбекского "Бунедкора". Под конец трансферного окна Жалолиддинов на правах аренды перебрался в "Тамбов". В составе "волков" хавбек провел 45 минут в кубковом матче с брянским "Динамо" (0:2).
Сегодня, 25 октября, "Тамбов" проведет гостевой матч против "Урала" в рамках 12-го тура РПЛ. Начало встречи - в 14:00 по Москве.
Жалолиддинов рассказал о срыве перехода в итальянский клуб
Полузащитник "Тамбова" Жасур Жалолиддинов, права на которого принадлежат "Локомотиву", рассказал о несостоявшемся переходе в "Беневенто".
Фото: Getty Images
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