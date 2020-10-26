Встреча завершился победой ЦСКА со счетом 5:1. Два мяча в этой игре забил Влашич.
"Мы провели работу над ошибками, которые были в прошлом сезоне. В первом тайме у нас были моменты, не хватало реализации. Но во втором тайме мы реализовали свои шансы", - сказал Влашич в эфире телеканала "Матч Премьер".
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Влашич в составе ЦСКА провел 10 матчей и забил 6 мячей.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 25 мячей.
Признанный лучшим игроком матча с "Арсеналом" Влашич прокомментировал победу своей команды
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поединок 12-го тура РПЛ с "Арсеналом".
Фото: ПФК ЦСКА
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