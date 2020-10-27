Форвард ЦСКА Чалов: сделаем всё, чтобы быть чемпионами

Фёдор Чалов: Сделаем все для чемпионства https://t.co/gY3LgD1CLL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 26, 2020
- Не будет ли проблем с восстановлением к матчу в четверг? Да нет, мы уже, в принципе, привыкли к такому графику. Сейчас нужно отдохнуть, восстановиться правильно и подойти к следующей игре. Болельщики после игры скандировали, что мы должны быть чемпионами? Сделаем все для этого, - передает слова Чалова клубная пресс-служба.
29 октября ЦСКА предстоит встреча второго тура группового раунда Лиги Европы - "армейцы" принимают на своем поле загребское "Динамо". После первого тура все четыре участника группы набрали по одному очку.