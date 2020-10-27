- Приходы новых футболистов позволили перейти нам на схему с двумя центральными защитниками. Может, по необходимости будем переходить на схему в три центральных, но теперь 4-2-3-1 основная, - передает слова Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.
После 12 туров чемпионата России ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Спартака" составляет 2 очка, идущий третьим "Зенит" заработал на том же отрезке 24 балла. 29 октября в матче второго тура группового турнира Лиги Европы красно-синие принимают на своем поле загребское "Динамо".
Гончаренко: теперь основной будет схема с двумя центральными защитниками
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тактических изменениях в игре команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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