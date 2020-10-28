"Формально они отработали матч "Краснодар" — "Спартак" без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным. Оба судьи отстранены, к ним будут применены серьезные санкции", - приводит слова источника из РФС "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Краснодара" и "Спартака" завершилась победой московской команды со счетом 3:1. После матча генеральный директор "быков" Владимир Хашиг раскритиковал судейство, назвав работу Безбородова и Левникова предвзятой. В частности, недовольство вызвал первый гол красно-белых, который забил аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе.
"Спартак" после 12-и туров с 27-ю очками является лидером Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" расположился на 8-й строчке с 18-ю очками.
Источник: в РФС считают, что Безбородов и Левников отработали игру "Краснодар" - "Спартак" по правилам, но необъективно
Судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы по итогам матча 12-го тура РПЛ "Краснодар" - "Спартак".
Фото: Getty Images
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