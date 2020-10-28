Агент Кварацхелии рассказал, что Хвича был близок подписанию контракта с "Баварией"

Агент полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели рассказал об интересе к грузинскому футболисту со стороны европейских клубов.

Фото: ФК "Рубин"