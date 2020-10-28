Агент Кварацхелии рассказал, что Хвича был близок подписанию контракта с "Баварией"

Агент полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели рассказал об интересе к грузинскому футболисту со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Рубин"
"В летнее трансферное окно пять клубов выходили с предложениями на меня: "Торино", "Сассуоло", "Зальцбург", "Гент" и "Удинезе". Хвиче ещё нужно поиграть в РПЛ, набраться опыта.

Я хочу, чтобы через пять лет он играл в "Реале". Верю ли в это? Ему было 15 лет, когда я кричал, что растёт звезда. Его "Бавария" хотела подписать, когда ему было 17 лет. Он и базу смотрел, и с Салихамиджичем [спортивный директор "Баварии"] встречался. Разговаривали с руководителями, но в итоге его не взяли", - рассказал Джугели в ролике на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Кварацхелия - воспитанник тбилисского "Динамо". За основную команду провел дебютный матч в сентябре 2017 года. Позже Хвича перебрался в "Рустави", откуда в феврале 2019 года на правах аренды перешел в "Локомотив". Летом того же года грузинский полузащитник подписал 5-летний контракт с "Рубином".

В Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 Кварацхелия сыграл в 12-и матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Теги: Кварацхелия Бавария
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